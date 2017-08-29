В конце августа.

30 августа 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор бывшему заместителю командира отдельного взвода ДПС ГИБДД Ревды Максиму Сычеву. Заседание начнется в 10 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

В мае 2017 года суд экс-полицейского признали виновным в получении взяток и отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Кроме того, он должен заплатить 200 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, Сычев набивал карман с октября 2015 по февраля 2016 года. Он брал взятки с дальнобойщиков, у которых не было разрешения на доставку крупногабаритных грузов. Всего бывший силовик получил более 300 тысяч рублей.

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