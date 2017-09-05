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Обвиняемая в гибели "пьяного мальчика" москвичка признала вину04 сентября в 19:39

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Частично.

Ольга Алисова, сбившая 6-летнего мальчика в подмосковной Балашихе, частично признала вину.

"Я признаю то, что в сложившейся ситуации мой автомобиль повлек смерть человека. Но считаю, что это был несчастный случай", - цитируют женщину федеральные СМИ.

Как ранее писало "Уралинформбюро", трагедия произошла 23 апреля 2017 года. Мальчик шел с дедушкой домой после прогулки. В это время, по словам очевидцев, по двору промчалась иномарка. Машина протащила ребенка под днищем около 10 метров. Дошкольник скончался на месте.

Экспертиза показала, что в крови ребенка был алкоголь: 2,7 промилле, что соответствует бутылке водки. Повторная экспертиза подтвердила эти результаты.

В отношении Алисовой было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

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