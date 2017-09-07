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Предполагаемого убийцу 16-летней челябинки поместили в психбольницуСегодня в 12:18

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Он нанес девушек 33 ножевых ранения.

24-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в убийстве 16-летней школьницы, направили на принудительное лечение в психбольницу. Соответствующее решение 6 сентября 2017 года принял Курчатовский райсуд, сообщает "Уралинформбюро".

Преступление было совершено в конце октября 2016 года. Девушка ушла на вечеринку, где поссорилась с обвиняемым. Молодые люди вышли на улицу на разборки. Там злоумышленник 33 раза пырнул девушку ножом, а труп спрятал в лесополосе. Тело школьницы нашли 5 ноября. Преступление долгое время оставалось нераскрытым.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый 9 ноября совершил еще одно нападение. Он 5 раз ударил ножом малознакомого мужчину.

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