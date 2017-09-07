Возбуждено уголовное дело.

Ограбление ТЦ "Кит" в Екатеринбурге попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как несколько человек врываются ночью в торговый центр. Часть из них бежит с пакетами к бутикам, другая часть избивает палками охранника. Спустя некоторое время последний ретируется от нападавших. Видно также, как мимо не спеша проходит женщина.

Инцидент произошел в ночь на 6 сентября 2017 года. 13 налетчиков с палками ворвались в "Кит", разбили витрины в "Связном" и "Билайне", похитили телефоны и скрылись. В настоящее время задержаны 7 человек, это граждане среднеазиатских республик. Среди них два 17-летних подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Розыск остальных налетчиков продолжается.



Видео: СУ СКР по Свердловской области

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