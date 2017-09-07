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Первоуральского учителя заподозрили в избиении приемной дочериСегодня в 20:48

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На нее завели дело.

В Первоуральске возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего учителя начальных классов. Ее подозревают в истязании приемной дочери.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, женщина взяла на воспитание девочку в 2011 году. В течение октября 2015 года - мая 2017 года она систематически избивала ребенка.

Правоохранителям стало известно об этом только летом 2017 года. Свердловчанке назначена судебно-психиатрическая экспертиза. По ее результатам подозреваемой предъявят обвинение.

Сейчас девочку изъяли из семьи. Ей оказывается вся необходимая психологическая помощь.

Стоит отметить, что следователи дадут оценку не только приемным родителям ребенка, но и должностным лицам органов опеки, которые должным образом не контролировали пребывание девочки в семье.

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