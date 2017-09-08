На Юго-Западе.

Утром 8 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестные ограбили салон связи "Евросеть" на улице Белореченской.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются. Более подробные комментарии будут позднее.

Следует напомнить, что в ночь на 7 сентября 2017 года 13 налетчиков с палками ворвались в ТЦ "Кит" и обчистили салоны "Связной" и "Билайн". Семерых злоумышленников задержали, остальных ищут.

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