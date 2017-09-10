Ранено 16 человек.

Столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда в ХМАО вылилось в уголовное дело. Оно расследуется по ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Авария произошло 9 сентября 2017 года на 901 километре перегона Мегион-Нижневартовск. На нерегулируемом железнодорожном переезде грузовик Iveco столкнулся с движущимся поездом №346 сообщением "Адлер-Нижневартовск".

"В результате повреждены 4 вагона (3-6 по ходу движения поезда), разорвана обшивка вагона №17 (6 вагон по ходу движения поезда). Произошел сход одной вагонной тележки 4 вагона по ходу движения поезда", - уточнили "Уралинформбюро" в уральском следственном управлении на транспорте СКР.

В аварии пострадали 16 человек, в том числе 4 ребенка. Погибших нет. Дети и взрослые с травмами госпитализированы в медучреждения региона.

Причины ДТП устанавливаются. Не исключено, что водитель грузовика уснул за рулем.

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Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югра