Она истязала дочь.

В Первоуральске по факту истязания учителем приемной дочери возбуждено еще одно уголовное дело. Сотрудников органов опеки подозревают в халатности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Педагог начальных классов в 2011 году взяла на воспитание годовалую девочку. По данным следствия, женщина избивала ребенка в течение октября 2015 - мая 2017 года. Правоохранители узнали об этом лишь летом 2017 года. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного).

38-летнюю женщину отправили на психиатрическую экспертизу. Девочку, которой в этом году исполнилось 7 лет, из семьи изъяли.

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