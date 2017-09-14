Условно.

Челябинский облсуд вынес приговор 27-летнему жителю Златоуста, признав его виновным в угоне тепловоза и краже топлива. Мужчине назначили 3 года условно и выписали 40-тысячный штраф, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено в мае 2016 года. Помощник машиниста эксплуатационного депо решил продать 3,7 тонны дизельного топлива знакомому. Он залил горючее в бак тепловоза и выехал на подъездные пути, где его поджидал покупатель. Мужчин задержали в момент слива топлива.

ОАО "РЖД" был причинен ущерб на 100 тысяч рублей.

Следует отметить, что суд рассматривал дело в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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