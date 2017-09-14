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Замглавы ФСИН Коршунову предъявлено обвинение в растратеСегодня в 13:11

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Более 160 миллионов.

Заместителю главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову предъявлено обвинение. Об этом 14 сентября 2017 года сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Коршунову предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.160 УК РФ). Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений", - цитирует Петренко "Интерфакс".

Ожидается, что 14 сентября в отношении овбиняемого будет избрана мера пресечения. 13 сентября он был задержан в качестве подозреваемого, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, Олег Коршунов, возглавляя контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Причиненный ущерб превысил 160 миллионов рублей.

Стоит отметить, что 54-летний Коршунов в 2010 году указом президента РФ был назначен на должность замглавы ФСИН. В июле 2017 года он подал рапорт об увольнении на пенсию.

Ранее по теме:
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