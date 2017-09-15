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Замглавы ФСИН Коршунова отправили в СИЗОСегодня в 08:42

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До 3 ноября.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Согласно вердикту, озвученному 14 сентября, в СИЗО он пробудет до 13 ноября, передает "Уралинформбюро".

В ходе заседания по определению меры пресечения защита Коршунова, ссылаясь на возраст и состояние здоровье обвиняемого, просила поместить его под домашний арест. С просьбой не заключать его под стражу к суду обратился и сам замглавы ФСИН.

"Не понимаю, как я, находясь под домашним арестом, смогу воздействовать на участников данного преступления? Я возражаю против ходатайства следствия и вообще то, что вменяется мне, сделать невозможно", - цитирует Коршунова ТАСС.

Однако аргумент следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемый все же может оказать давление на свидетелей, в том числе на своих подчиненных, перевесил. Прокуратура эту позицию поддержала.

Олег Коршунов возглавлял в структуре ФСИН контрактную службу, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах при его содействии были заключены 2 госконтракта на поставку по завышенным ценам продуктов питания и горюче-смазочных материалов. Замглавы Службы обвиняется в растрате 160 миллионов рублей, ему инкриминируется 2 эпизода преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

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