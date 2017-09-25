Битой и кувалдой.

Суд вынес приговор 26-летнему жителю Кировграда, признав его виновным в убийстве 31-летнего сводного брата. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 7 апреля 2017 года в квартире на улице Свердлова. Братья выпивали. Во время застолья младший высказал старшему претензии по поводу его друзей, приходивших накануне - якобы они похитили какие-то вещи. Мужчины поссорились.

В ярости обвиняемый избил родственника бейсбольной битой и кувалдой. Потерпевший скончался на месте.

Полицейских вызвали соседи, которых насторожил шум.

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