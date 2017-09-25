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Дудко не признал вину в покушении на генерала ТимониченкоСегодня в 13:36

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И поджоге.

25 сентября 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга начался допрос Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко.

Дудко отрицает свою вину по всем эпизодам (покушение и поджог иномарки). Он утверждает, что его оговорил Игорь Казаков (подельник, который отвозил его к местам преступления, - прим.ред.), когда заключил досудебное соглашение со следствием. Сам же Дудко, якобы, находился дома с семьей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", покушение на Бориса Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, его бывший подчиненный Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил потерпевшему в голову. Генерала спасла экстренная операция.

На суде Тимониченко озвучил две версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду с 2001 года, тогда его уволили за пьянку. По другой - бывший подчиненный мог просто выполнять чей-то заказ.

Ранее по делу был осужден Игорь Казаков. В конце мая его отправили на 4,5 года в колонию строгого режима.

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Допрос главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко отложили

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