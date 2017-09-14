Из-за госпитализации адвокатов.

Допрос Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, перенесли с 14 на 25 сентября 2017 года, передает из зала Чкаловского райсуда корреспондент "Уралинформбюро".

Причина – госпитализация обоих адвокатов Дудко Алексея Рыбальченко и Александра Белобородова. Защитником обвиняемого, если он сам не найдет нового адвоката, будет юрист, назначенный судом.

Стоит отметить, что Олег Дудко 14 сентября появился в Чкаловском райсуде в новом костюме. Поддержать его пришли 2 женщины, у одной из которых обвиняемый попросил кроссовки.

Покушение на генерала Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, утром экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой, где проживал пострадавший. Дождавшись когда он выйдет из квартиры, бывший подчиненный выстрелил ему в голову. Забрав вещи потерпевшего, Дудко скрылся на машине с подельником Игорем Казаковым.

Тимониченко спасла экстренная операция. На суде он озвучил две версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду на генерала с 2001 года - тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. По другой - бывший подчиненный мог стать исполнителем чьего-то заказа.

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