×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Допрос главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко отложилиСегодня в 12:06

  • Текст

Из-за госпитализации адвокатов.

Допрос Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство экс-главы УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, перенесли с 14 на 25 сентября 2017 года, передает из зала Чкаловского райсуда корреспондент "Уралинформбюро".

Причина – госпитализация обоих адвокатов Дудко Алексея Рыбальченко и Александра Белобородова. Защитником обвиняемого, если он сам не найдет нового адвоката, будет юрист, назначенный судом.

Стоит отметить, что Олег Дудко 14 сентября появился в Чкаловском райсуде в новом костюме. Поддержать его пришли 2 женщины, у одной из которых обвиняемый попросил кроссовки.

Покушение на генерала Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, утром экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой, где проживал пострадавший. Дождавшись когда он выйдет из квартиры, бывший подчиненный выстрелил ему в голову. Забрав вещи потерпевшего, Дудко скрылся на машине с подельником Игорем Казаковым.

Тимониченко спасла экстренная операция. На суде он озвучил две версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду на генерала с 2001 года - тогда его уволили за пьянку на рабочем месте. По другой - бывший подчиненный мог стать исполнителем чьего-то заказа.

Ранее по теме:
Суд допросит главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко
Суд отказался от пересмотра приговора фигуранту дела о покушении на Тимониченко
Дудко отправили в колонию

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×