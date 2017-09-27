×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дело экс-замглавы Белоярского ГО вернули в райсуд26 сентября в 15:04

  • Текст

Чтобы устранить нарушения.

Дело бывшего заместителя главы Белоярского ГО Сергея Прохоренко вернули в Белоярский райсуд, который в начале июня отправил экс-чиновника на 9 лет в колонию строгого режима.

"Были процессуальные нарушения - неправильно ознакомили адвоката с протоколом заседания. Когда нарушения будут устранены, дело поступит в Свердловский областной суд", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда. В вышестоящей инстанции будет рассмотрена апелляция на приговор чиновнику.

По версии следствия, в сентябре 2014 года Прохоренко через посредника обратился к директору одной из стройфирм. Он пообещал помощь в заключении контракта на строительство котельных. Взамен экс-чиновник потребовал 10% от суммы договора. В конечном счете администрация подписала с фирмой контракт на 9 миллионов рублей на возведение котельной в селе Некрасово.

Некоторое время спустя глава Белоярского ГО вынес постановление о режиме ЧС в некоторых поселениях. Пользуясь случаем, Прохоренко без конкурса подписал бумаги на строительство теплопунктов в трех селах на сумму 39 миллионов рублей. Подрядчик успел получить более 33 бюджетных миллионов.

Ранее по теме:
Бывший замглавы Белоярского ГО сел на 9 лет за взятки

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×