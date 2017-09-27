Чтобы устранить нарушения.

Дело бывшего заместителя главы Белоярского ГО Сергея Прохоренко вернули в Белоярский райсуд, который в начале июня отправил экс-чиновника на 9 лет в колонию строгого режима.

"Были процессуальные нарушения - неправильно ознакомили адвоката с протоколом заседания. Когда нарушения будут устранены, дело поступит в Свердловский областной суд", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда. В вышестоящей инстанции будет рассмотрена апелляция на приговор чиновнику.

По версии следствия, в сентябре 2014 года Прохоренко через посредника обратился к директору одной из стройфирм. Он пообещал помощь в заключении контракта на строительство котельных. Взамен экс-чиновник потребовал 10% от суммы договора. В конечном счете администрация подписала с фирмой контракт на 9 миллионов рублей на возведение котельной в селе Некрасово.

Некоторое время спустя глава Белоярского ГО вынес постановление о режиме ЧС в некоторых поселениях. Пользуясь случаем, Прохоренко без конкурса подписал бумаги на строительство теплопунктов в трех селах на сумму 39 миллионов рублей. Подрядчик успел получить более 33 бюджетных миллионов.

Ранее по теме:

Бывший замглавы Белоярского ГО сел на 9 лет за взятки