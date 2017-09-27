И покушении на двойное убийство.

В Кургане 25 сентября 2017 года задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на двойное убийство. Он написал чистосердечное признание, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Труп женщины с признаками насильственной смерти нашли утром 9 сентября 2017 года в частном доме в поселке Северный. Оттуда же госпитализировали мужчину со множественными ранениями.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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