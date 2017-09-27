Прокурор просит посадить обвиняемых в обрушении дома в ПермиСегодня в 18:09
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Двух из трех.
Гособвинение запросило реальные сроки для двух фигурантов дела об обрушении пятиэтажки на улице Куйбышева в Перми. Для экс-директора УК "Моторостроитель" Владимира Дроздова - 5 лет колонии, для бывшего исполнительного директора Татьяны Зарембы - 3,5 года. Для третьего подсудимого - мастера подрядной организации - прокурор просил 2 года условно.
Следующее заседание состоится 29 сентября 2017 года. Слово возьмут адвокаты подусудимых, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском райсуде Перми.
ЧП произошло в июле 2015 года. Обрушилась часть подъезда пятиэтажки на Куйбышева, 103. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.
В ходе расследования выяснилось, что жильцы дома обращались в управляющую компанию с жалобами на трещины с 2014 года. Однако руководство УК проигнорировало все обращения. Мастер, обслуживающий участок, установил маяки для наблюдения за трещинами, однако не следил за ним. Позже он предоставил руководству ложную информацию о замерах.
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