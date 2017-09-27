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В Березовском обстрелявший таджика полицейский ждет приговораСегодня в 19:10

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Заседание назначено на 28 сентября.

28 сентября 2017 года Березовский горсуд вынесет приговор 37-летнему экс-полицейскому, который обстрелял гражданина Таджикистана. Заседание начнется в 9.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Бывшего кинолога обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, вечером 30 июня 2017 года около остановки Максима Горького обвиняемый потребовал документы у двух таджиков. При этом он был пьян.

Один из мигрантов убежал, а по второму экс-полицейский открыл огонь. У потерпевшего диагностировали сотрясение мозга и пулевое ранение головы.

Спустя некоторое время обвиняемого задержали. После служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Следует отметить, что уголовное дело в отношении бывшего кинолога рассматривают в особом порядке (наказание составляет не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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