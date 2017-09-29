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Резня на Среднем Урале: погибли четвероСегодня в 12:45

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Житель Шали убивал прохожих.

28 сентября 2017 года житель поселка Шаля набросился с ножом на прохожих. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще один пострадал.

В следственном комитете и полиции пообещали "Уралинформбюро" рассказать подробности позднее.

Следует напомнить, что аналогичная трагедия произошла в Сургуте 19 августа. На прохожих с ножом напал 19-летний Артур Гаджиев. Молодой человек успел ранить 8 человек, затем его ликвидировали полицейские. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", однако официально версия теракта не признается.

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