Решил вырезать неприятелей.

В Свердловской области 54-летний ранее судимый житель поселка Шамары обвиняется в убийстве четырех человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

28 сентября пьяный мужчина вооружился охотничьим ножом и на такси отправился на пилораму в деревню Гора. Там он прошел в подсобку, где в это время находились трое его знакомых. С ними у обвиняемого была давняя вражда.

Злоумышленник стал наносить мужчинам удары ножом. Два человека погибли на месте. В этот момент в помещение зашел еще один мужчина, с которым у обвиняемого также были неприязненные отношения. Он попытался убежать, но злоумышленник догнал его и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Благодаря "передышке" раненный мужчина из подсобки смог скрыться и обратиться к медикам.

Тем временем обвиняемый направился к одному из домов по улице Лесной, где жил еще один неприятель. Выманив знакомого под надуманным предлогом, злоумышленник зарезал и его.

Таким образом, жертвами обвиняемого стали четверо мужчин 53, 51, 49 и 38 лет. Жизнь пятого пострадавшего спасли врачи.

Фото: Горелых В.Н.

"Личность подозреваемого полиция установила оперативно. Им оказался пять раз судимый за совершение тяжких преступлений местный житель по имени Александр, – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. – Вскоре его обнаружил наряд Госавтоинспекции. Увидев инспектора, он извлек из рукава нож и, пояснив, что ему нечего терять, начал приближаться к полицейскому. Не остановил нападавшего и предупредительный выстрел в воздух. Задержать мужчину удалось только ранив его из табельного пистолета в ногу. Сейчас он содержится под стражей и спрашивает у сыщиков, почему они его не застрелили сразу".

Обвиняемый признался в совершении преступления. Мотивом жестокой расправы стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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