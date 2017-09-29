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В Перми забивший до смерти пациента медбрат ответит перед судомСегодня в 15:36

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Ему грозит 15 лет.

Бывший медбрат, который до смерти избил пациента пермского наркодиспансера, предстанет перед судом. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности гибель человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь на 2 мая 33-летний мужчина в отделении неотложной помощи медучреждения избил пациента. Спустя некоторое время последний скончался от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
В Перми медбрат наркодиспансера избил пациента до смерти

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