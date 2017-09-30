ФСБ перевернула "вверх дном" квартиру бывшего сити-менеджера Челябинска29 сентября в 17:21
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По делу о хищениях.
29 сентября 2017 года сотрудники южноуральского УФСБ провели обыски в доме экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
Как сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель УФСБ Марина Горлевская, "уголовка" касается хищения средств в особо крупном размере у предприятия ЖКХ в 2012-2015 годах. Махинации вскрыла проверка региональной контрольно-счетной палаты.
Пока дело бесфигурантное. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Тем временем 74.ru со ссылкой на источники сообщает о задержании Давыдова. По данным издания, следователи готовят ходатайство об его аресте.
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