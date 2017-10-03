Права у него забрали еще раньше.

Полиция Сургута возбудила уголовное дело по факту нарушения ПДД местным священником. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Иерей Иоанн Дарий был задержан в ночь на 18 сентября. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Nissan X-TRAIL, который вилял по проезжей части. За рулем оказался священнослужитель, который выглядел нетрезвым. На законные требования сотрудников полиции выйти из машины он не реагировал, пытался уехать, а после - дать взятку. Завершилось все потасовкой. Инспекторам ДПС пришлось применять к батюшке физическую силу.

В отношении священнослужителя уже составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Сургутский городской суд вынес решение о штрафе в 1000 рублей. Еще 1000 рублей батюшка заплатит за непристегнутый ремень безопасности, а 500 – за управление автомобилем без прав.

Прав Иоанна Дария лишили ранее – также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь же иерею грозит до двух лет лишения свободы.

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