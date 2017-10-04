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Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"Сегодня в 12:53

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19 октября.

В Свердловском областном суде 19 октября 2017 года рассмотрят дело экс-милиционера из Дагестана Арсена Байрамбекова. Заседание пройдет в закрытом режиме под председательством судьи Елены Ростовцевой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

В 2003 и 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, в 2014 году он совершил четыре человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском. В СМИ даже появилась версия о том, что Байрамбеков таким образом создавал армию зомби.

В марте 2017 года Верхнепышминский суд отправил экс-милиционера в колонию строгого режима на 13 лет. Этот приговор не устроил ни одну из сторон: сам подсудимый посчитал его жестким, а представители потерпевших - слишком мягким.

В июле свердловский облсуд, куда поступила апелляция, вернул материалы дела в Верхнюю Пышму. Об этом просил Байрамбеков - он захотел ознакомиться с вещественными доказательствами.

Ранее по теме:
Дело создателя "армии зомби" дошло до Свердловского облсуда

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