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В Киргизии арестовали прошедшего подготовку в Сирии боевикаСегодня в 13:08

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Он готовился к совершению терактов.

В Киргизии сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали 23-летнего участника международной террористической организации (МТО).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, уроженец Жалал-Абадской области в 2012 году прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей боевиков в Сирии. Также он принимал участие в боевых действиях против правительственных войск. По указанию главарей МТО, молодой человек прибыл в Кыргызскую Республику и стал активно готовиться к совершению диверсионно-террористических акций, будучи в "режиме ожидания".

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 375 ("Наемничество") УК КР. Ведется следствие.

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