Слитки золота и десятки сберкнижек.

В кабинете экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева были найдены слитки золота, ювелирные украшения, несколько десятков сберкнижек, более 250 тысяч долларов, а также золотые монеты, одна из которых весила 3 килограмма. Протокол обыска был озвучен в ходе заседания, которое 5 октября проходит в Замоскворецком суде Москвы, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, сыщики обнаружили несколько пар наручных часов и вклад в Сбербанке на 70 тысяч долларов.

По месту жительства в числе прочего был осмотрен сейф Улюкаева. Открывать его добровольно, как пишут "Известия", бывший чиновник отказался – пришлось взламывать. Там нашли 2500 евро наличными и паспорт на Land Rover стоимостью более 3 миллионов рублей.

Алексея Улюкаева обвиняют во взяточничестве. Его задержали в ноябре 2016 года при получении миллиона долларов от "Роснефти". По данным следствия, это была часть от 2-миллионной взятки за положительную оценку сделки по покупке 50% акций "Башнефти".

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