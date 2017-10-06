Подозреваемый в розыске.

6 октября в больнице Чебаркуля скончался Ярослав Власов – инспектор ДПС, которого сбил водитель тонированного ВАЗа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

30 сентября 25-летний инспектор на дороге села Травники собирался остановить тонированный ВАЗ-2101. Водитель не выполнил законного требования, сбил мужчину и протащил его на капоте около километра. Полицейский получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Челябинские следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В преступлении подозревается житель села Травники. Сейчас он находится в розыске. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

В органах внутренних дел Ярослав Власов служил с июня 2012 года, в 2016 года был назначен на должность инспектора дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД. Решением начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Ярослав Власов посмертно представлен к государственной награде. Семье погибшего полицейского будет оказана всесторонняя помощь.

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