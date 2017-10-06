×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Чебаркуле скончался сбитый нарушителем полицейскийСегодня в 17:28

  • Текст

Подозреваемый в розыске.

6 октября в больнице Чебаркуля скончался Ярослав Власов – инспектор ДПС, которого сбил водитель тонированного ВАЗа. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

30 сентября 25-летний инспектор на дороге села Травники собирался остановить тонированный ВАЗ-2101. Водитель не выполнил законного требования, сбил мужчину и протащил его на капоте около километра. Полицейский получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Челябинские следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". В преступлении подозревается житель села Травники. Сейчас он находится в розыске. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

В органах внутренних дел Ярослав Власов служил с июня 2012 года, в 2016 года был назначен на должность инспектора дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД. Решением начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Ярослав Власов посмертно представлен к государственной награде. Семье погибшего полицейского будет оказана всесторонняя помощь.

Ранее по теме:
Южноуралец на "копейке" сбил инспектора ДПС и скрылся

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

Бастрыкин отправил "неуд" Комаровой

В Югре отвернулись от жертв ДТП.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×