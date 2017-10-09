До прения сторон.

В Екатеринбурге 9 октября прошло первое судебное заседание по существу по делу бизнесмена Виталия Сиволапа, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и злостном уклонении от погашения кредитов.

После дачи показаний члены семьи судебного пристава, погибшего после действий предпринимателя, попросили освободить их от участия в процессе до прений сторон. Суд дал свое согласие. Дальше представлять их на заседаниях будет адвокат.

На заседании также выступил Владимир Ромас, которому Сиволап должен денег. С процентами и издержками мужчина рассчитывает получить с обвиняемого 12 миллионов. Ромас охарактеризовал бизнесмена, как жадного и мстительного человека. По его словам, Сиволапу не впервой бросать бутылки с высоты. Так, несколько лет назад он уже кинул тяжелую емкость на машину обидчика. Кроме того, бизнесмен якобы всячески препятствовал судебным приставам в получении денег.

Сам Сиволап свою вину в посягательстве на жизнь пристава так и не признает, передает "Уралинформбюро". Судебное разбирательство продолжится 10 октября.

Стоит напомнить, в октябре 2016 года предприниматель сбросил бутылку на голову судебному приставу, когда тот собирался забрать у него автомобиль. Мужчина впал в кому, а спустя несколько месяцев скончался.

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