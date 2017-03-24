В Екатеринбурге простились с погибшим судебным приставомСегодня в 18:02
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Он был в коме с октября.
24 марта в Екатеринбурге прошла церемония прощания с судебным приставом Дмитрием Сергеевым, получившим смертельную травму при исполнении служебных обязанностей. Храм Стефана Великопермского, кроме родных, друзей и коллег погибшего, посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сергеев скончался 20 марта 2017 года, пролежав в коме несколько месяцев. В октябре прошлого года ему на голову упала стеклянная бутылка с балкона многоэтажки. В доме, у которого произошло ЧП, в тот момент находился бизнесмен Виталий Сиволап, фигурант "дела МУГИСО". Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Сейчас Сиволап находится под стражей.
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