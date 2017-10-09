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Ефименко предъявили окончательное обвинение в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗСегодня в 17:54

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И денежных махинациях.

В Челябинске Николаю Ефименко предъявлено окончательное обвинение в убийстве дочери экс-гендиректора ЧТЗ Екатерины Платоновой. Кроме того, ему вменяется хищение денежных средств у шести человек на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, до конфликта с Платоновой Ефименко регулярно обманывал клиентов салона. Он брал с них предоплату за доставку сантехники, однако под разными предлогами обязательства по заказу и поставке в срок не исполнял.

Стоит напомнить, что нападение на Екатерину Платонову произошло 5 декабря 2016 года в салоне интерьера "Апартамент". По версии следствия, 44-летняя женщина пришла в магазин, чтобы забрать дорогостоящую душевую кабину. Продавец Ефименко сообщил ей, что товар еще не прибыл. Разгорелась ссора, в ходе которой обвиняемый нанес Платоновой множественные удары ножом.

После этого злоумышленник выбросил видеорегистратор, находившийся в салоне, а затем ткнул себя ножом в ногу, чтобы отвести подозрения. Полицейским он рассказал, что в магазин якобы ворвались двое неизвестных, однако позднее обман вскрылся.

Изначально Ефименко признался в убийстве, но спустя некоторое время изменил показания, заявив о давлении со стороны следственных органов. С момента задержания он находится под стражей. Комплексная экспертиза признала его полностью вменяемым.

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