Олега Дудко признали виновным в покушении на генерала ТимониченкоСегодня в 12:35
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Судья оглашает приговор.
В Чкаловском райсуде Екатеринбурга 10 октября 2017 года озвучивают приговор Олегу Дудко. На данный момент он признан виновным в покушении на убийство генерала Тимониченко, передает корреспондент "Уралинформбюро" из зала суда.
"Суд приходит к выводу, что Дудко совершил покушение на Тимониченко", - зачитывает приговор судья.
В похищении паспорта подсудимый признан невиновным. Также он обвиняется в незаконном обороте оружия, краже, незаконном обороте взрывных устройств, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Оглашение приговора продолжается.
Стоит отметить, что Борис Тимониченко сегодня на заседание суда не пришел.
Покушение на генерала Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По данным следствия, экс-руководитель Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко поджидал Тимониченко в подъезде дома на Родонитовой. Когда генерал-майор вышел из квартиры, Дудко выстрелил ему в голову из пистолета Макарова с глушителем. Затем злоумышленник забрал барсетку жертвы и скрылся на машине с Казаковым. Известно, что перед покушением Дудко незаконно приобрел пистолет и две ручные осколочные гранаты.
Бориса Тимониченко спасла экстренная операция. Он несколько дней провел в реанимации, а затем проходил длительное лечение в Израиле.
На суде Тимониченко озвучил 2 версии случившегося. По одной из них Дудко мог затаить обиду с 2001 года, тогда его уволили за пьянку. По другой - бывший подчиненный мог просто выполнять чей-то заказ.
Кроме того, в апреле 2015 года Дудко вместе с подельником сжег автомобиль Тойота Ланд Крузер 200, принадлежавший директору одного из уральских предприятий. С ним у сожительницы обвиняемого произошел конфликт, и Дудко таким образом решил отомстить.
Сам Олег Дудко отрицал свою вину по всем эпизодам. Он утверждал, что его оговорил Игорь Казаков (подельник, который отвозил его к местам преступления, - прим.ред.), когда заключил досудебное соглашение со следствием. Сам же Дудко, якобы, находился дома с семьей.
Подельник Дудко Игорь Казаков был осужден в конце мая 2017 года, его отправили на 4,5 года в колонию строгого режима. Казаков пытался обжаловать приговор, однако Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался принимать к рассмотрению апелляцию в связи с неточностями в поданной жалобе.
Стоит отметить, что гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания Олегу Дудко в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.
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