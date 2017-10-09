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Приговор обвиняемому в покушении на Тимониченко вынесут 10 октябряСегодня в 14:55

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Дудко вину не признает.

В Екатеринбурге 10 октября вынесут приговор Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на убийство генерала Бориса Тимониченко. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе облсуда.

Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, его бывший подчиненный Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил потерпевшему в голову. Генерала спасла экстренная операция.

Ранее по делу был осужден подельник Дудко Игорь Казаков. В конце мая его отправили на 4,5 года в колонию строгого режима.

Олег Дудко свою вину отрицает по всем эпизодам (покушение и поджог иномарки). Он утверждает, что его оговорил Казаков, когда заключил досудебное соглашение со следствием. Сам Дудко, якобы, находился дома с семьей.

Ранее по теме:
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Допрос главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко отложили

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