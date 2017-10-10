А вскоре на них них упала бутылка.

Бизнесмен Виталий Сиволап угрожал группе судебных приставов, приехавших конфисковать его автомобиль. О деталях произошедшего рассказал свидетель Сергей Инютин на судебном заседании 10 октября, передает "Уралинформбюро".

"Когда мы приезжали в первый раз, Сиволап помешал нам арестовать имущество. В этот раз Сиволап был в кафе рядом с домом. Он увидел, что мы оцепили машину, и вышел. Говорил, что все оплачено, что у него договоренность какая-то с банком, и стал звонить адвокату. Он пытался сесть в машину, а мы его не подпускали. После этого он ушел домой. Сказал, когда уходил: "Да я вам устрою", – рассказал в показаниях Инютин. Через десять минут после этого на голову одному из приставов с шестого этажа упала бутылка из-под виски. Мужчина впал в кому, а спустя несколько месяцев скончался.

Виталий Сиволап обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и уклонении от уплаты долга. Ему грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сам подсудимый свою вину в посягательстве на жизнь пристава не признает.

Ранее по теме:

Семья погибшего судебного пристава отказалась смотреть в глаза Сиволапу

Судить Сиволапа будут прилюдно

В Екатеринбурге простились с погибшим судебным приставом