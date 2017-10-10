×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свидетель: Сиволап угрожал судебным приставамСегодня в 16:00

  • Текст

А вскоре на них них упала бутылка.

Бизнесмен Виталий Сиволап угрожал группе судебных приставов, приехавших конфисковать его автомобиль. О деталях произошедшего рассказал свидетель Сергей Инютин на судебном заседании 10 октября, передает "Уралинформбюро".

"Когда мы приезжали в первый раз, Сиволап помешал нам арестовать имущество. В этот раз Сиволап был в кафе рядом с домом. Он увидел, что мы оцепили машину, и вышел. Говорил, что все оплачено, что у него договоренность какая-то с банком, и стал звонить адвокату. Он пытался сесть в машину, а мы его не подпускали. После этого он ушел домой. Сказал, когда уходил: "Да я вам устрою", – рассказал в показаниях Инютин. Через десять минут после этого на голову одному из приставов с шестого этажа упала бутылка из-под виски. Мужчина впал в кому, а спустя несколько месяцев скончался.

Виталий Сиволап обвиняется в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и уклонении от уплаты долга. Ему грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сам подсудимый свою вину в посягательстве на жизнь пристава не признает.

Ранее по теме:
Семья погибшего судебного пристава отказалась смотреть в глаза Сиволапу
Судить Сиволапа будут прилюдно
В Екатеринбурге простились с погибшим судебным приставом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×