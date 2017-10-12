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Дело растерзанной собаками 7-летней свердловчанки дошло до судаСегодня в 12:50

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На скамье подсудимых - владельцы животных.

В Тавдинском райсуде 12 октября начался суд над двумя жителями деревни Пальмино (Таборинский район), которых обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Собаки подсудимых 5 февраля 2017 года загрызли на детской площадке 7-летнюю девочку. Растерзанное тело ребенка за местным ДК нашли подростки. Они же рассказали следователям и о собаках-убийцах, которых видели неподалеку. Вскоре были установлены хозяева животных.

Обвиняемые вину в смерти ребенка не признают. Для того, чтобы доказать их причастность к преступлению, сыщикам пришлось опросить 40 свидетелей, а также провести сложные молекулярно-генетические экспертизы.

Стоит отметить, что максимальное наказание, которое грозит подсудимым, - 2 года лишения свободы.

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