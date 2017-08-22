Защита настаивает на реальных сроках.

30 августа 2017 года в Тавдинском райсуде стартуют предварительные слушания по делу двух местных жителей, чьи псы загрызли 7-летнюю девочку. Заседание начнется в 15.20. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

"Позиция обвиняемых не изменилась, они не предприняли никаких действий по примирению. То есть, мы не услышали извинений и не увидели никаких компенсаций. Поэтому сторона защиты будет настаивать на их заключении. Максимальный срок по статье "Причинение смерти по неосторожности" составляет 2 года. А в противном случае они могут снова завести собак, точно так же их дрессировать или, напротив, не заниматься животным. И это снова может привести к трагедии", - прокомментировал "Уралинформбюро" управляющий партнер адвокатского бюро "Кацайлиди и партнеры" Андрей Кацайлиди.

Трагедия в селе Пальмино произошла 5 февраля 2017 года. На детской площадке у Дома культуры две большие собаки растерзали младшеклассницу. Псов умертвили. Вскоре были установлены владельцы животных - Александр Фомин и Эдуард Канифин. Мужчины вину не признали.

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