Вслед за материалами дела.

Материалы на тюменских силовиков - фигурантов уголовного дела об убийствах переданы в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. Вместе с ними в Москву этапировали и самих чекистов.

Среди них экс-сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков, ранее работавший в ОСОМ тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин. Снайпер Сергей Гилев покончил с собой в СИЗО Заводоуковска. Еще один - сотрудник полиции объявлен в розыск, передает "Уралинформбюро".

По данным источников "Коммерсанта", за 2008-2016 годы банда совершила больше десяти убийств: жертвами в основном становились местные предприниматели. В частности, предполагается, что чекисты расправлялись с отказавшимися от их "опеки" бизнесменами, занимавшимися теневыми обнальными операциями и выводом средств за границу. Также среди погибших числятся таксисты и разнорабочий из Таджикистана.

На киллеров вышли оперативники УМВД по Тюменской области, расследовавшие убийства таксистов. Когда выяснилось, что в преступлениях замешаны сотрудники УФСБ, в Тюмень прибыла спецкомиссия центрального аппарата ФСБ РФ. В итоге начальник УФСБ генерал-майор Вадим Пятилетов был отправлен в отставку, а его место занял замначальника УФСБ по Приморскому краю Игорь Кочнев.

Александр Кобылин оформил явку с повинной и пытался заключить досудебное соглашение, однако в этом ему было отказано - в отличие от лидера группировки Алексея Короткова, давшего показания первым, ничего нового самбист не сообщил.

По окончании предварительного следствия дело может быть направлено в Уральский окружной военный суд для рассмотрения по существу.