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В гибели на пожаре в Верхотурье деда и внучки обвиняют их соседаСегодня в 16:22

  • Текст

Он задержан.

Полицейские Новолялинского отдела МВД задержали подозреваемого в поджоге дома в Верхотурье, в результате которого погибли два человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Пожар произошел в ночь на 11 октября на улице Малышева. В огне погибла двухлетняя девочка и ее 64-летний дедушка. Мама ребенка и трехлетний брат находятся в реанимации. Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог.

Предполагаемый виновник пожара – 31-летний местный житель. Он дал признательные показания. Причиной поджога стали натянутые отношения с соседями.

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В Верхотурье в пожаре погиб мужчина и его внучка

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