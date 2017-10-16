Он убил юношу в состоянии аффекта.

Копейский горсуд вынес приговор 51-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве 16-летнего подростка в состоянии аффекта. Мужчине назначили 2 года 10 месяцев ограничения свободы (ему запрещено выезжать из города, находиться ночью не дома, переезжать без ведома ГУФСИН, а также посещать места проведения культурно-массовых мероприятий, - прим.ред.), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Преступление было совершено 21 июня 2017 года на улице Тореза. Пьяный подросток несколько раз ударил прохожего и направился за ним в подъезд. Последний забежал в свою квартиру, схватил нож и ударил им подростка в голову. Школьник скончался на месте.

Вину нападавший признал полностью. Он частично загладил моральный вред, выплатив 90 тысяч рублей.

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