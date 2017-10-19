Директор "УралДорТехнологии".

18 октября 2017 года в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоялось первое заседание по существу по делу экс-главы свердловского Минтранса Александра Сидоренко, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он заявил, что не признает вину в полном объеме, передает "Уралинформбюро".

В частности, Сидоренко и его защита апеллируют тем, что место и время преступления не установлены. Адвокат экс-министра добавил, что статья, которую вменяют его подзащитному, не тяжкая, потому не исключено, что срок исковой давности в 2 года истек.

Сегодня суд допросил одного свидетеля - директора ООО "УралДорТехнологии" (оформлено на тещу Сидоренко) Романа Жданова. Как оказалось, именно он написал заявление в ФСБ о преступлении. При этом следует отметить, что Жданов и Сидоренко связывали дружеские отношения.

Следующее заседание состоится 19 октября.

По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Он управлял этими организациями, несмотря на то, что госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

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