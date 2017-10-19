×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-министра Сидоренко подвел под "уголовку" друг18 октября в 17:24

  • Текст

Директор "УралДорТехнологии".

18 октября 2017 года в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга состоялось первое заседание по существу по делу экс-главы свердловского Минтранса Александра Сидоренко, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он заявил, что не признает вину в полном объеме, передает "Уралинформбюро".

В частности, Сидоренко и его защита апеллируют тем, что место и время преступления не установлены. Адвокат экс-министра добавил, что статья, которую вменяют его подзащитному, не тяжкая, потому не исключено, что срок исковой давности в 2 года истек.

Сегодня суд допросил одного свидетеля - директора ООО "УралДорТехнологии" (оформлено на тещу Сидоренко) Романа Жданова. Как оказалось, именно он написал заявление в ФСБ о преступлении. При этом следует отметить, что Жданов и Сидоренко связывали дружеские отношения.

Следующее заседание состоится 19 октября.

По данным следствия, в 2010-2016 годах Сидоренко являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Он управлял этими организациями, несмотря на то, что госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Ранее по теме:
Суд по делу свердловского экс-министра Сидоренко отложили

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×