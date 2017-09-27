На 3 недели.

Начало судебного процесса по делу экс-главы свердловского Минтранса Александра Сидоренко перенесли на 18 октября 2017 года. Это связано с неявкой его адвоката, который занят на другом процессе, передает "Уралинформбюро".

Александру Сидоренко вменяют незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ). По данным следствия, с марта 2010 по февраль 2016 года он являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" (оформлено на его тещу) и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Он управлял этими организациями, несмотря на запрет госслужащим заниматься предпринимательской деятельностью.

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