Назначив дополнительное наказание.

Свердловский облсуд ужесточил наказание екатеринбуржцу Александру Мошкину за покушение на убийство 4-летнего сына. К основному сроку (9 лет колонии строгого режима, - прим.ред.) ему добавили ограничение свободы на 1 год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступление совершено 18 апреля 2017 года на Уралмаше. Пьяный мужчина шел с ребенком домой из детсада. На перекрестке Красных Командиров - Космонавтов он схватил сына за ноги и несколько раз ударил головой об асфальт. Его остановили прохожие.

В конце июля его отправили на 9 лет за решетку. Прокурор не согласился с таким наказанием и подал апелляцию.

Следует отметить, что приговор обжаловала также защита Мошкина: адвокат просил его оправдать.

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