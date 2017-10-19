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Члену Общественной палаты Екатеринбурга грозит 5 лет "отсидки"Сегодня в 12:35

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За падение ворот на 4-летнего ребенка.

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении члена городской Общественной палаты Алексея Беззуба. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

26 августа 2016 года во дворе дома на Индустрии, 30 хоккейные ворота рухнули на 4-летнего мальчика. С разрывом тканей поджелудочной железы ребенка доставили в больницу и экстренно прооперировали.

По версии следствия, Беззуб, который тогда возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга", не организовал должный контроль за безопасной эксплуатацией находящегося в оперативном управлении хоккейного корта.

Рассматривать уголовное дело будет Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Экс-чиновнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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