В Прикамье погубившая сына ВИЧ-диссидентка предстанет перед судомСегодня в 10:49
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Она не лечила ребенка.
В суд поступило уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Краснокамска. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности 8-летнему сыну, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
У ребенка была IV стадия ВИЧ-инфекции. Однако его мать не выполняла рекомендации врачей и отказывалась лечить сына. Женщине трижды делали предупреждения, однако это на нее никак не повлияло.
Болезнь прогрессировала, и 14 августа 2017 года школьник скончался.
Следует напомнить, что аналогичная история произошла в Тюмени. В 2014 году ВИЧ-инфицированная женщина родила дочь. Она отрицала существование опасной болезни и не лечила девочку. В апреле 2017 года ребенок умер от ВИЧ-инфекции 4В стадии. Дело дошло до суда, однако после примирения подсудимой с мужем разбирательство было прекращено. Это решение оспорила прокуратура после обращения певицы Дианы Гурцкой.
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