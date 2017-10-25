Она не лечила ребенка.

В суд поступило уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Краснокамска. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности 8-летнему сыну, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

У ребенка была IV стадия ВИЧ-инфекции. Однако его мать не выполняла рекомендации врачей и отказывалась лечить сына. Женщине трижды делали предупреждения, однако это на нее никак не повлияло.

Болезнь прогрессировала, и 14 августа 2017 года школьник скончался.

Следует напомнить, что аналогичная история произошла в Тюмени. В 2014 году ВИЧ-инфицированная женщина родила дочь. Она отрицала существование опасной болезни и не лечила девочку. В апреле 2017 года ребенок умер от ВИЧ-инфекции 4В стадии. Дело дошло до суда, однако после примирения подсудимой с мужем разбирательство было прекращено. Это решение оспорила прокуратура после обращения певицы Дианы Гурцкой.

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