Прокуратура обжаловала прекращение дела.

Прокуратура Тюменской области обжаловала решения суда о прекращении дела ВИЧ-инфицированной матери, не лечившей свою зараженную дочь. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

ВИЧ-инфицированная тюменка в июне 2014 года родила дочь. Женщина отрицала существование вируса иммунодефицита человека, сама отказывалась от лечения и не допускала врачей к ребенку. Более того, она продолжала грудное кормление, увеличивая риск заражения. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии. Согласно судебно-медицинской экспертизе, лечение позволило бы добиться ремиссии и значительно увеличить продолжительность ее жизни.

Женщине было предъявлено обвинение статье "Причинение смерти по неосторожности". Ей грозило до двух лет лишения свободы. В Калининском районном суде Тюмени отец умершей девочки, признанный потерпевшим, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с супругой. Он пояснил, что "простил жену, претензий к ней не имеет, она загладила вред и принесла извинения". Прокуратура Центрального округа возражала, но суд прекратил дело.

Накануне певица Диана Гурцкая направила Генпрокурору РФ Юрию Чайке обращение с просьбой обжаловать прекращение этого дела.

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