На рассмотрение апелляции.

Челябинский облсуд продолжит рассмотрение апелляции на приговор экс-сенатору Константину Цыбко 26 октября.

"Заседание отложено на 10 утра. Сегодня суд по сути не приступил к рассмотрению дела, так как подсудимый и его адвокаты заявили много ходатайств, - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель облсуда Евгения Нациевская. - У Цыбко появились два новых защитника. Чтобы ознакомиться с материалами дела, они попросили отложить заседание на 30 суток".

Кроме того, сам осужденный просил разрешить ему лично участвовать в процессе.

"Сейчас Цыбко принимает участие в заседание посредством видеоконференцсвязи. Однако он сообщил, что по состоянию здоровья хотел бы лично присутствовать на процессе. И сегодня адвокаты просили приобщить к материалам дела медицинские справки, которые подтверждают, что у Цыбко есть расстройство слуха", - сказала Нациевская.

Также адвокаты экс-сенатора просили изменить ему меру пресечения и выпустить из СИЗО.

Ранее защита Цыбко заявила отвод судьям, однако им было отказано в ходатайстве.

В начале августа 2017 года Константин Цыбко был приговорен к 9 годам колонии строгого режима за взяточничество в особо крупном размере. Также Озерский горсуд выписал ему штраф в 70 миллионов рублей.

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