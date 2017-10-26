Сломанные ребра, раздробленные пальцы: подробности смерти задержанного в Нижнем ТагилеСегодня в 10:50
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Версия адвоката.
Сотрудники отдела полиции №17 Нижнего Тагила Дмитрий Панов и Егор Ялунин заключены под стражу до 7 декабря 2017 года. Соответствующее решение вынес Дзержинский районный суд. Стражам правопорядка предъявлены обвинения по статьям "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть" и "превышение должностных полномочий с применением насилия".
Адвокат Алексей Бушмаков раскрыл новые подробности избиения до смерти тагильчанина Станислава Головко в отделе нижнетагильской полиции, передает "Уралинформбюро".
"26 ран от ударов тупым предметом, 9 сломанных ребер, проломленная в 3 местах лобная кость, раздробленные пальцы на ногах и руках - это еще не все травмы, которые по версии следствия причинили Головко оперативные сотрудники отдела полиции № 17 города Нижний Тагил…", - написал Бушмаков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.).
Он добавил, что травмы однозначно были нанесены в отделе полиции, однако никто из руководства не принес потерпевшей (сестре погибшего Екатерине Головко – прим ред.) соболезнований.
Как сообщалось ранее, оперативники забрали 42-летнего Станислава в отделение полиции 27 сентября 2017 года. Оттуда, по словам его сестры, с травмами головы он был доставлен в больницу, где позднее скончался.
Узнав о смерти брата, Екатерина стала выяснять, что произошло. В отделении полиции ей сообщили, что у мужчины начались галлюцинации, из-за чего он начал вести себя неадекватно и сам себе наносить повреждения. Женщина, в свою очередь, утверждает, что ее брат никогда не был наркоманом.
9 октября было возбуждено уголовное дело. 24 октября задержали двух сотрудников полиции Нижнего Тагила по подозрению в избиении до смерти задержанного Станислава Головко.
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