Решается вопрос об аресте.

В Нижнем Тагиле задержали третьего полицейского, подозреваемого в избиении до смерти задержанного Станислава Головко.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов, ему предъявлено обвинение по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "превышение должностных полномочий". В настоящее время решается вопрос об его аресте.

Станислав Головко был задержан в конце сентября по подозрению в краже. Через три дня из отделения полиции его увезли в больницу с тяжелыми травмами. По словам адвоката Алексея Бушмакова, у мужчины было 26 ран от ударов тупым предметом, сломаны девять ребер, раздроблены пальцы на руках и ногах, а также проломлена в трех местах лобная кость. Он скончался 3 октября.

Полицейские заявляли, что у Головко были галлюцинации и он сам себе причинил травмы.

24 октября были задержаны двое полицейских по подозрению в избиении мужчины до смерти. В настоящее время они арестованы.

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