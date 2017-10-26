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Облсуд вынудил Цыбко напрягать слухСегодня в 16:56

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Не пустив на заседания.

Рассмотрение апелляции на приговор экс-сенатору от Челябинской области Константину Цыбко отложено на 8 ноября 2017 года. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство новых адвокатов политика, которые просили время на ознакомление с материалами дела.

"Ходатайство об изменении меры пресечения оставлено без рассмотрения, остальные - без удовлетворения", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Следует напомнить, что Цыбко просил разрешить ему лично участвовать в процессе из-за проблем со слухом. Его защитники предоставили подтверждающие медицинские справки. Однако суд решил отказать.

Кроме того, адвокат экс-сенатора успел заявить отвод всем судьям и просил передать дело в другую инстанцию. В этом ходатайстве также было отказано.

В августе Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве в особо крупном размере и отправил его в ИК строгого режима на 9 лет. Политику также предстоит выплатить штраф в 70 миллионов рублей.

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