Сестра жертвы считает нынешний приговор слишком мягким.

Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию, поданную сестрой убитой 36-летней женщины. Она считает, что признанный виновным в убийстве брат тюменского замгубернатора Антон Вахрин получил слишком мягкое наказание, и настаивает на том, чтобы его отправили в колонию строгого режима на 13 лет.

"Апелляция подана. Сейчас мы запрашиваем возражения на жалобу, после чего апелляция отправится в краевой суд", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Добрянского райсуда Пермского края.

Приговор бизнесмену Антону Вахрину вынесли 16 октября 2017 года. Добрянский райсуд признал его виновным в убийстве и приговорил к 9 годам и 6 месяцам заключения.

Преступление было совершено в ночь на 10 мая. Подсудимый приехал к себе на дачу с подругой. Между ними разгорелась ссора, и мужчина застрелил девушку. Он признался, что расчленил тело, а затем приказал своим рабочим выбросить останки.

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