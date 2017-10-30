Вместе с бывшим оперативником ОБЭП.

В Железнодорожный райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева (обвиняется в покушении на мошенничество) и бывшего оперативника городского ОБЭП Сергея Кондрашина (обвиняется в злоупотреблении полномочиями и приготовлении к получению взятки).

По данным следствия, в декабре 2016 года Кондрашин организовал проверку деятельности индивидуального предпринимателя, который продавал верхнюю одежду и обувь. У коммерсанта изъяли часть имущества, за возврат которого тогдашний полицейский потребовал 100 тысяч рублей через Мальцева. Однако бизнесмен отказался давать взятку.

В январе 2017 года обвиняемые требовали у другого предпринимателя 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Также они обещали экспертное заключение о признании этого оборудования не игровым и ограждение от дальнейших проверок. Коммерсант пожаловался на сообщников в полицию.

Обвиняемых задержали 12 января 2017 года в момент получения 700 тысяч рублей. Деньги находились в почтовом ящике в доме на Мамина-Сибиряка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

"Должностное лицо, о котором идет речь, равно как и его непосредственный руководитель, были уволены по отрицательным мотивам из системы МВД России еще весной 2017 года. В случае если вина бывшего нечистого на руку сотрудника в ходе предстоящего судебного заседания будет доказана, ему грозит реальный тюремный срок", - отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

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